"Íamos entrando todos em stress porque o Krovinovic lesionara-se"

Rui Vitória não desvaloriza a vantagem do FC Porto na classificação, mas foca o Benfica no que pode fazer

FC Porto mais líder: "A minha forma de estar nunca é de esconder a realidade. Temos um objetivo muito concreto que é olhar para dentro de nós: jogar bem, somar pontos, fazer melhor do que o jogo anterior, provar que temos qualidade, que estes jogadores têm capacidade. Se há coisas que não tenho lido nos jornais é que o Benfica entrou com ansiedade. Vamos jogar um jogo difícil [em Paços de Ferreira], é mais uma batalha, mais uma final que temos contra um adversário que vai precisar de pontos e que sabe que vai defrontar uma grande equipa. Nós, vamos defrontar um Paços de Ferreira que sabemos que tem qualidade. Nada mais mexe connosco, vamos fazer o nosso papel"

Série de bons resultados: "É curioso como há duas, três semanas quase íamos entrar todos em stress porque a ala-esquerda por causa da lesão do Krovinovic. É o trabalho dos jogadores, a permanente evolução e a procura de fazer melhor. O que fazemos fora do campo, se transporta para dentro do campo, trabalho coletivo. Estar a olhar ou focar só na ala-esquerda, quando há outros aspetos importantes. Há um conjunto de variáveis com que os nossos resultados fossem mais consistentes, as nossas exibições a largo tempo têm vindo a melhorar, e tem sido de qualidade. Os jogadores tem evoluído e a equipa tem evoluido com eles."

Benfica mais pressionado ou é o Paços? "Os pontos são importantes para todas as equipas.Ouvi do meu colega João, que está a começar no Paços que o Benfica tem mais responsabilidade, mas os pontos são importates para nós como o são para o Paços, que vem de três derrotas e, com certeza, vai querer pontuar e o Paços pode tirar daqui um pontinho...Vamos encontrar uma equpa com qualidade que se reforçou, tem jogadores que jogam com critério, tem boas ideias que vai querr pô-las em práica, é um campo tadicionalmente difícil para todos."