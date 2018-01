Heriberto mostra-se a Rui Vitória e faz-se a vaga no plantel

Com boas exibições e muitos golos, o extremo, que vale praticamente metade dos tentos dos bês na II Liga, mostra-se a Rui Vitória e aos responsáveis encarnados.

Com praticamente metade dos golos do Benfica B na II Liga (dez em 21), Heriberto tem sido até ao momento o grande destaque da formação comandada por Hélder Cristóvão. E depois de ter sido chamado, este ano, por Rui Vitória para se mostrar durante a pré-temporada, o extremo apresenta fortes argumentos para agarrar um lugar no plantel em 2018/19. "O Heriberto tem tido um crescimento muito positivo. Na época passada, foi o melhor marcador do Benfica B e teve direito a fazer a pré-época. Com este nível acredito que poderá não só fazer a pré-temporada como integrar o plantel principal em 2018/19", defende, a O JOGO, José Sousa, que treinou o futebolista de 20 anos ainda no Belenenses, nos juniores.

"Há jogadores que se espremem e não dão nada. Ele não. É objetivo e tem golo. Procura o espaço e não falha"

"O Heriberto ganhou o seu espaço de forma muito rápida e tem um potencial tremendo. É capaz de fazer muito mais", garante o neste momento comentador desportivo, afirmando mesmo: "Até estranho que não tenha tido já oportunidades no plantel principal." E Sousa faz questão de comparar a produção do camisola 91 com as opções à disposição de Rui Vitória para justificar a sua visão. "O Benfica tem no plantel um jogador como o Rafa, mas, se olharmos ao rendimento, o que tem um a ver com o outro? O Rafa não dá rendimento. O Zivkovic e o Cervi são talentosos, mas são jovens também. Se calhar, podemos lá colocar o Heriberto e ele fará o mesmo", atira, assumindo, contudo, que o mesmo "não sucederá em relação a Salvio". "Muita gente pode não gostar dele, mas é um jogador com rendimento, talento e uma capacidade de trabalho gigante", considera, reconhecendo que face ao momento da equipa principal "até poderá ser bom para o Heriberto continuar o seu percurso nos bês ou até ser emprestado do que subir à equipa principal".

Classificando o atacante, que tem 11 golos em 20 jogos e 1657 minutos nesta época, como "um jogador completo", José Sousa diz que este "se calhar não salta tanto à vista como outros porque não é um jogador de dribles terríveis e fantásticos". Mas dispara: "Há alguns que são muito bonitos por fora e depois espreme-se e não dão nada, o Heriberto não. É objetivo e tem golo. Tem grande inteligência, procura o espaço e não falha." "Passa despercebido por exemplo em relação ao João Félix e a outros, mas não há rendimento como o de Heriberto. Ele fala em campo, não vive para o espetáculo e para o "show off"", sublinha.