Grimaldo: "O treinador encaixou na perfeição"

Lateral espanhol confirmou que Bruno Lage "mudou uma série de coisas e que privilegia o trabalho com bola"

A sintonia é total entre o técnico Bruno Lage e os jogadores do Benfica. Na antevisão do reencontro com o Galatasaray, o lateral-esquerdo Grimaldo abordou o tema e referiu que o substituto de Rui Vitória "encaixou na perfeição no grupo", mudando "uma série de coisas". "Privilegia muito o trabalho com bola. Sentimo-nos bem com ele", testemunhou o lateral-esquerdo, saudando a revisão do contrato do treinador. "A equipa ficou contente com a notícia. É importante para o Benfica que ele fique por muitos anos", apreciou.

Debruçando-se já sobre o jogo com a equipa turca, Grimaldo reconheceu ser importante "partir com uma vantagem" para um jogo que será "completamente diferente" do que foi disputado há uma semana em Istambul, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. "Teremos que arrancar fortes, ter a bola e creio que a equipa está muito motivada", referiu, reconhecendo atravessar um bom momento, estando a apenas um jogo de igualar os 37 jogos disputados na época passada. "Não mudei muito. Sinto-me bem, com muita confiança e isso sempre ajuda. As lesões não têm aparecido e isso também é positivo. Tenho somado mais minutos, ajudando a equipa", afirmou.

A apostar num desfecho feliz para os encarnados, o defesa prevê ainda um Galatasaray complicado, decidido a reagir à desvantagem da primeira mão. "Não acredito que se vão abrir logo no começo do jogo, mas serão, por certo, acutilantes. Vamos tentar ganhar a partida, dando mais um passo na competição", atirou.