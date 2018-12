Gregos por Ferreyra e Castillo vale 13 milhões de euros

Castillo e Ferreyra têm tido pouco espaço nas contas de Rui Vitória e um ou outro podem deixar o plantel.

O mercado de janeiro do Benfica irá contemplar saídas e é no ataque que algumas delas poderão ocorrer, com Castillo e Ferreyra a estarem na primeira linha dos ajustes da SAD. Ambos os reforços para esta época têm tido aproveitamento reduzido por parte do treinador Rui Vitória e, ao que O JOGO apurou, tanto o chileno como o argentino já viram abrir-se possibilidades, respetivamente para o campeonato mexicano e para o Olympiacos, na Grécia.

A situação de Castillo é, no entanto, distinta da de Ferreyra porque, aqui, há intenção de compra por parte de um clube mexicano. Ao que O JOGO apurou, foi colocada à consideração de Luís Filipe Vieira uma oferta de 15 milhões de dólares, quantia que, em euros, atinge os 13,2 M€. Um valor que quase duplica os 7,8 M€ que o Benfica deu, entre passe e intermediações, ao Pumas para ter Castillo. Anteriormente, o ex-clube do avançado já foi apontado como tendo interesse no atleta, o mesmo se passando com o América e com o Cruz Azul, todos do primeiro escalão mexicano. Ao que foi possível apurar, por outro lado, é que Castillo ainda acredita no projeto do Benfica e pretende ficar na Luz.

Já o caso de Ferreyra tem contornos diferentes. O Olympiacos olha para o argentino numa perspetiva de empréstimo, mas aí o entrave maior tem a ver com o elevado salário do avançado: 2,2 milhões de euros líquidos. Este é um valor que pode afastar o clube grego, mas os seis pontos de atraso da equipa de Pedro Martins para o líder PAOK podem justificar a decisão de avançar para a cedência do ponta de lança.