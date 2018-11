"Gostávamos muito que a SAD do Benfica não fosse a julgamento"

Advogado do Benfica falou após as audições de Soares de Oliveira e Nuno Gaioso na instrução do E-Toupeira.

Continuou esta segunda-feira a fase de instrução do processo E-Toupeira com as audições do administrador e vogal da Benfica SAD, Domingos Soares de Oliveira e Nuno Gaioso, respetivamente. De acordo com José Medeiros, advogado da SAD do Benfica, as audições "correram satisfatoriamente", tendo sido prestada "informação esclarecedora" no Tribunal Central de Instrução Criminal.

"Prognósticos só no fim do jogo. Gostávamos muito que a SAD não fosse a julgamento. No entanto, se for a julgamento, iremos defender a Benfica SAD com muitíssima esperança de que será naturalmente absolvida", afirmou o advogado.

José Medeiros reforçou ainda que Domingos Soares de Oliveira e Nuno Gaioso foram ouvidos uma vez que "foram os administradores que desde o início representaram o Benfica e, portanto, fazia todo o sentido que fossem estas pessoas a estar perante o tribunal".