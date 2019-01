Gomes da Silva: "José Mourinho acabou com o teatro tão bem imaginado e desenvolvido..."

Rui Gomes da Silva comentou deixa farpas a Luís Filipe Vieira e à Direção do Benfica.

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica, comentou esta segunda-feira o que disse Luís Filipe Vieira sobre uma hipotética contratação de José Mourinho para o comando técnico.

"A história veio-me à memória ao ver as sucessivas declarações do presidente do Benfica sobre a possibilidade do regresso de José Mourinho. Que isso dependeria só de Mourinho, que dinheiro não seria problema, que, que, que ... Alimentando e gerindo, dessa forma, a expectativa de a substituição de Rui Vitória ser feita com uma grande mais valia, em termos de imagem, em Portugal e no mundo, para o Benfica!", escreveu no blogue Novo Geração Benfica.

"De facto, José Mourinho sabe que o modelo de gestão do Benfica não comporta um treinador com a sua personalidade. A sua vinda para a Luz seria o mais sério entrave a tudo o que temos assistido e ao que vamos assistir nos próximos tempos! E, mesmo comungando do mesmo empresário com quem o presidente do Benfica (o que, neste caso, e muito diferente de ser o Benfica) tem uma "parceria estratégica" (isto há cada designação ...), José Mourinho achou por bem acabar com o teatro tão bem imaginado e desenvolvido pela fábrica de realidades virtuais que foi montada e, hoje, produz diariamente na Luz! O que fez? Uma simples declaração: 'não fui convidado'. Tão simples quanto isso!", escreveu ainda Rui Gomes da Silva.