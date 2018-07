Gabriel volta atrás e muda de estratégia

Jogador luso-brasileiro foi afastado dos treinos na sexta-feira, depois de ter demonstrado a sua intenção de se mudar para o emblema da Luz, e terá recusado exercitar-se até ontem

O Benfica continua em campo para tentar reforçar o meio-campo com a entrada de Gabriel, tendo até contado com o contributo do jogador numa manobra de pressão sobre os dirigentes do Leganés que desenvolveu até ontem. O médio luso-brasileiro pediu para voltar aos treinos, depois de ter sido afastado pelo seu treinador, Maurício Pellegrino, na última sexta-feira, na sequência do pedido para lhe abrirem as portas ao ingresso no emblema das águias.

A pressão do jogador de 24 anos acabou por ter um efeito contrário ao que sustentou a sua decisão. Depois de ter sido afastado na sexta-feira, recusou-se a treinar até ontem, o que levou os dirigentes do clube de Madrid a endurecerem as exigências apresentadas ao Benfica, tendo subido a fasquia até aos 15 milhões de euros, depois de ter admitido o negócio por 12 milhões.

O Benfica não desistiu da contratação do jogador, manteve a via negocial aberta, tendo agora Gabriel optado por voltar ao trabalho, como foi ontem noticiado pelo jornal "As", embora não tenha sido chamado para o jogo de preparação de ontem com o Alavés. Por um lado, o médio considera que estaria a perder tempo de preparação, prejudicando a sua condição física. Por outro lado, e numa decisão avaliada como um pedido de desculpas, tenta com a nova atitude potenciar uma estratégia negocial mais amigável, como forma de convencer os dirigentes do Leganés a baixarem as pretensões para que se aproximem da proposta dos encarnados. A SAD benfiquista terá já chegado aos dez milhões de euros, mas não estará na disposição de chegar aos 15, daí a necessidade de consenso.