Médio foi expulso no clássico com o FC Porto.

Gabriel foi expulso na partida do Dragão numa altura em que o resultado já estava em 2-1 para os encarnados, mas quando ainda havia quase quinze minutos por jogar. Um facto que poderia ter complicado a vida às águias e que, após deixar o campo, deixou o jogador preocupado. Cumprido o objetivo coletivo, que era manter a vantagem, foi tempo de festejar mas, sabe O JOGO, Gabriel fez questão de se justificar perante os colegas de equipa.

Segundo foi possível apurar, a iniciativa partiu do próprio atleta numa altura em que técnicos e colegas, ainda no balneário do Estádio do Dragão, comentavam os acontecimentos do encontro e se preparavam para rumar a Lisboa. Gabriel reconheceu a sua precipitação no lance com Otávio, onde viu dois amarelos de forma sucessiva, um a punir a própria falta sobre o jogador portista e outro por um empurrão desnecessário. O duplo amarelo valeu o vermelho aos 77 minutos, que condicionou a estratégia do Benfica na reta final da partida e que poderia ter custado caro em termos de resultado final.

Ainda segundo O JOGO apurou, os colegas do camisola aceitaram as palavras do companheiro tendo até Jonas, um dos mais velhos do plantel benfiquista, realçado que para lá do erro individual o importante foi a vitória na casa do rival maior dos encarnados na luta pelo título.

Com o duplo amarelo visto frente ao FC Porto, Gabriel leva já nove cartolinas dessa cor desde que, esta época, se juntou ao Benfica vindo do Leganés. No 4x4x2 de Bruno Lage, o médio assumiu-se como peça essencial da equipa: com o novo treinador, esteve em 13 das 14 partidas deste ao comando, sendo titular em 11 delas.