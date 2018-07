Gabriel faz força para rumar à Luz

Acordo pode ficar mais próximo e a cedência de jogadores pode servir de desbloqueador

O Benfica está, como O JOGO revelou na edição de ontem em primeira mão, a negociar o médio Gabriel do Leganés, tendo para isso colocado na mesa do clube espanhol uma oferta de sete milhões de euros. Durante as últimas horas, ao que apurámos, houve nova reunião para tentar acertar os termos de um negócio, sendo que a mesma aproximou as partes, num avanço que, sabe O JOGO, deixou o Benfica com a expectativa de poder selar um acordo ainda antes da partida do plantel de Rui Vitória para os Estados Unidos, este domingo. Do lado do Leganés, há a pretensão de não facilitar a saída daquele foi um dos seus jogadores-bandeira nas anteriores três temporadas. Sabe O JOGO, no entanto, que o atleta brasileiro, com passaporte europeu, já deixou clara a vontade de mudar de ares para um emblema de maior dimensão como é o Benfica, podendo isso vir a ser um fator facilitador do negócio.

Na mesa, o Leganés tem a referida oferta encarnada de sete milhões de euros, mas fonte conhecedora do processo revelou a O JOGO que esse número ainda está afastado do desejado pelo emblema dos arredores de Madrid: "escudados" pela cláusula de rescisão existente, de 20 milhões de euros, só ponderam deixar sair Gabriel por valores entre os 12 e os 15 milhões de euros. Apesar desta diferença de pretensões, o Benfica tem no médio de 24 anos um precioso aliado, que vê agora este ser tempo de um novo desafio. De acordo com informação ontem veiculada pelo jornal espanhol "As", que confirmou integralmente a notícia do dia anterior de O JOGO, os encarnados poderão utilizar jogadores seus como moeda de troca para reduzir a exigência financeira dos espanhóis. Além de tudo, o Leganés sabe que há mais interessados no seu atleta, como o Bétis e a Real Sociedad (ver caixa); e, em janeiro, também o West Ham perguntou pelo médio. É neste jogo de forças que o Benfica procura convencer o clube dos arredores de Madrid, sendo que, após conversas de ontem à tarde, ficou a certeza de que tudo é cada vez mais possível.

A última época foi a terceira de Gabriel pelo Leganés, na qual confirmou o que fizera nas duas anteriores. Em 2015/16, o médio, que joga como 8, apresentou-se no clube madrileno cedido pela Juventus e ajudou a equipa a subir ao principal escalão de Espanha. Na época seguinte, o clube exerceu a opção de compra de um milhão de euros: contas feitas, em três épocas esteve em 111 partidas e fez 19 golos, vários deles de livre ou em remates de longe.