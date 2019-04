Gabigol explica o que correu mal no Benfica: "Tenho fominha, gosto de jogar"

Avançado brasileiro, agora no Flamengo, explicou o que faltou para ter sucesso na Europa

Foi no Brasil que Gabriel Barbosa, mais conhecido por Gabigol, se destacou e captou a atenção de vários gigantes europeus. O avançado brasileiro, recorde-se, trocou o Santos pelo Inter em meados de 2016, naquela que foi a sua primeira experiência no futebol europeu. No entanto, Gabigol não se afirmou em Itália e acabou emprestado ao Benfica, onde pouco jogou e também não singrou.

Em entrevista à FOX Sports, o agora avançado do Flamengo afirma que as poucas oportunidades e escasso tempo de jogo explicam o pouco sucesso no futebol europeu. "O que consigo dizer é que não tive oportunidades. Sempre que tive, foram bem poucas. No Benfica também, joguei cinco jogos e ia entrando no decorrer do jogo. O primeiro jogo em que fui titular, fiz golo. Não tive sequência de jogo. Tenho fominha, gosto de jogar. Obviamente respeito meus companheiros, mas gosto de participar no grupo, de me sentir importante dentro do plantel, independentemente de como seja. Creio que faltaram oportunidades para desabrochar", considerou.

No entanto, Gabigol não acredita que a mudança para a Europa tenha sido um erro. "Acho que era o momento certo. Eu queria coisas novas, precisava de novos ares. Estava muito feliz no Santos, fui campeão nos Jogos Olímpicos e pensei em sair, tinha algumas propostas. Pensei no Inter pelo carinho que tiveram comigo e com minha família. Até mesmo os adeptos, que me foram buscar ao aeroporto", contou.