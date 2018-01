Filipe Augusto na despedida: "Tentaram vender uma imagem no momento menos bom..."

O médio brasileiro, Filipe Augusto, foi emprestado pelo Benfica aos turcos do Alanyaspor.

No dia em que foi anunciado como reforço do Alanyaspor, Filipe Augusto deixou alguns recados, através de uma mensagem publicada no Instagram. O médio brasileiro reiterou que existiram tentativas para "criar e vender uma imagem" sua "no momento menos bom" do Benfica, terminando com um agradecimento ao clube e aos companheiros de equipa.

"Apesar do pouco tempo que passei neste clube, não poderia de maneira alguma deixar de agradecer pelas alegrias e realizações que me proporcionou durante esse tempo. Infelizmente, tentaram criar e vender uma imagem no momento menos bom da equipa, que não condiz com o meu profissionalismo, com o respeito que tenho pelos benfiquistas, pelo clube e também pela minha qualidade. Qualidade esta que nenhum tipo de comentário e muito menos quatro ou cinco palavras em certos tipos jornais, vão conseguir desfazê-la. Mas o que levarei comigo é o carinho, respeito e admiração por todos aqueles que sempre estiveram presentes, a honra de poder jogar em clube tão grande e amizade de todos os meus companheiros. E para terminar, quero desejar do fundo do meu coração um ótimo restante de temporada, para que no final possa vê-los comemorar o que todos querem e sonham: o penta", escreveu naquela rede social.