Morato chegou ao Benfica proveniente do São Paulo e já foi chamado aos treinos do plantel principal.

Morato estreou-se na terça-feira pelo Benfica, na equipa júnior que defrontou o Leipzig para a Youth League, assinando uma boa exibição.

Jorge Maciel, técnico dos sub-23 encarnados, mas que esteve no banco nesse encontro, analisou a O JOGO as qualidades do brasileiro de 18 anos, começando pelo primeiro impacto sentido pelos técnicos.

"Tive a felicidade de ter o Morato no primeiro treino que ele fez no Benfica, numa lógica integrada com os restantes plantéis numa altura de seleções. Facilmente, ficámos a pensar "calma que este tipo vem para agarrar um lugar"", contou Jorge Maciel.

Depois do jogo com o Leipzig, com vitória do Benfica por 2-1, o treinador falou de "uma exibição contundente". "Não estamos a falar de um projeto de jogador, mas sim já de um jogador, daí o investimento feito. Mas vamos com calma. Neste patamar, parece-me ser extremamente sóbrio e estar confortável. Mas temos de perceber que foi o seu primeiro jogo no espaço de um mês, vem de uma adaptação e de uma fase em que esteve parado", analisa Jorge Maciel, antes de apontar as maiores qualidades de Morato. "Ele treina bastante bem, é muito confortável com os dois pés e posso dizer que me parece ser um jogador muito completo. Tanto é forte nos duelos como é sóbrio com bola, tanto sai com o pé direito como com o pé esquerdo. E isso, para um central e numa lógica de clube que queira construir, é uma vantagem brutal", referiu o treinador.

Ainda numa fase de integração numa nova realidade, Morato pode melhorar mais, na opinião de Jorge Maciel. "A partir do momento em que começar a identificar-se com os colegas, vai ser um jogador muito interessante. Foi muito bom que esta estreia [na Youth League pelo Benfica] também lhe deu o conforto de uma vitória e de se sentir protagonista. É importante o enquadramento dele no clube e nesta competição."