Ferreyra vai impor-se, prevê antigo treinador do avançado

Ao quarto jogo de águia ao peito, Ferreyra superiorizou-se à defesa boavisteira e fez o seu primeiro golo

Facundo Ferreyra assinou no Estádio do Bessa o seu primeiro golo ao serviço do Benfica, após ter ficado em branco contra o Vitória de Guimarães e no duplo embate com o Fenerbahçe, na terceira pré-eliminatória da Champions. O golo apontado, aproveitando com eficácia a única oportunidade de remate que teve no jogo, é um exemplo daquilo que o argentino pode valer quando aparece em frente à baliza: ele não é de esbanjar, segundo destaca a O JOGO Sebastián Méndez, que orientou Ferreyra ainda em terras argentinas, no Banfield. Contra o PAOK, num play-off decisivo no acesso à Champions, o ex-Shakhtar estará com mais moral e cada vez mais afinado, segundo Méndez.

"Ferreyra é um avançado de muita eficácia e que na grande área não perdoa. Sabe mover-se bem para receber a bola em frente à baliza e na hora da definição, como mostrou neste jogo [com o Boavista], é muito bom, sempre o foi. Por isso, sempre marcou muitos golos em todas as equipas onde esteve e no Benfica não será diferente", frisa.

O antigo treinador do argentino destaca a capacidade de trabalho defensivo do atleta, mesmo quando não fatura: "Nunca se desliga do jogo e dá sempre uma mão a defender"

Numa altura em que já se levantavam vozes contra a sua pouca produtividade, o avançado respondeu com um tiro bem sucedido, que abriu caminho ao triunfo encarnado no Bessa. Mas, mais do que isso, Sebastián Méndez viu sobressair a capacidade de trabalho defensivo do atacante de 27 anos, num trabalho menos visível, mas que ajuda a que os colegas brilhem na finalização. "Uma das características que sempre o fizeram destacar por onde passou é a sua solidariedade com a restante equipa. Ferreyra é um avançado que se esforça muito para recuperar a bola, nunca se desliga do jogo e continua sempre a dar uma mão na hora de defender, mesmo que isso lhe implique um maior desgaste físico", frisa Méndez, realçando que o avançado "nunca guarda nada em nenhuma partida". Quanto à afirmação na Luz, não vai falhar: "Vai precisar de algum tempo para conhecer melhor os seus colegas, mas fará tudo para não deixar passar oportunidades."