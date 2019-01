Ferreyra: clube espanhol entra na corrida pelo jogador do Benfica após nega do avançado ao Anderlecht

Jogador argentino perto de deixar a Luz

O Espanhol de Barcelona, da Liga Espanhola, entrou na corrida por Facundo Ferreyra, avançado do Benfica, apurou O JOGO. O clube catalão já está a tentar acertar a contratação do argentino, com um acordo rápido com as águias e com o jogador.

Entretanto, apurou o nosso jornal, Ferreyra rejeitou uma proposta do Anderlecht, devido a divergências salariais. O clube belga, porém, não desiste e está a tentar um novo acordo com o Benfica e jogador, que pode envolver a redução do período de empréstimo, inicialmente definido para ano e meio e que pode passar para seis meses.

O Sassuolo, de Itália, é outro dos clubes interessados no argentino.