Fenerbahçe garante reforço e deixa bicada: "Este não é o velho Benfica"

Ali Koç, líder do clube, assume a dificuldade do sorteio, mas sublinha que "este não é o velho Benfica".

Se durante as eleições para a presidência do Fenerbahçe, e mesmo já depois de ter tomado posse no cargo, Ali Koç apontou o Benfica como um exemplo a seguir, agora o líder do conjunto turco coloca as águias num patamar inferior àquele que já ocuparam no passado. Por isso, acredita que os comandados de Philip Cocu serão capazes de superar os encarnados nos jogos de 7 e 14 de agosto e apurar-se para o play-off de acesso à fase de grupos da Champions.

"Havia adversários mais fáceis, mas este também não é o velho Benfica. E o Fenerbahçe é um novo Fenerbahçe. Voltou a ser o Fenerbahçe", atirou Ali Koç, em declarações à televisão do clube, considerando que os jogadores têm agora de corresponder. "O que posso dizer? Foi o sorteio mais difícil, mas se queres estar a este nível tens de mostrar capacidade para bater qualquer adversário", afirmou, enquanto o guardião Volkan Demirel confessou que o afastamento ante o Benfica nas meias-finais da Liga Europa, em 2012/13, continua a pesar: "Ainda sentimos a tristeza dessa eliminação. Mas muito já passou e vamos acabar com a longa espera de fazer parte da Liga dos Campeões."

Eleito em junho como novo presidente da formação de Istambul, Ali Koç, que ontem revelou que a dívida do Fenerbahçe ascende a 621 milhões de euros, trabalha para reforçar o plantel do técnico Cocu e oficializou já a contratação do avançado ganês André Ayew, por empréstimo do Swansea.