Expresso: Polícia Judiciária admite existência de "toupeira" no Benfica

Sucessivas fugas de informação após reforço da segurança levam PJ a acreditar que existe alguém dentro do clube a passar informação para o exterior.

O Expresso revela esta sexta-feira que a Polícia Judiciária (PJ) admite a existência de uma "toupeira" no seio da estrutura do Benfica, que pode estar a passar informação para o exterior. A investigação tem esta hipótese em consideração uma vez que, mesmo depois do reforço da segurança do clube, têm continuado as fugas de informação sobre os emails do clube da Luz.

Contudo, o semanário cita uma fonte do emblema encarnado, que negou a possibilidade: "Foi tudo analisado e essa história não existe, não há nenhuma 'toupeira' no Benfica. A tese mais forte está relacionada com uma ingerência externa, um hacker ou um grupo de hackers que terá entrado na rede do clube para sacar informações", adianta.

De recordar que o Tribunal da Relação do Porto deu razão ao Benfica, proibindo o FC Porto de revelar mais correspondência eletrónica das águias.