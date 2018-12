Exibição não preocupa Rui Vitória: "Jogadores não são máquinas"

Benfica conseguiu apuramento para a final-four depois de empate com o Aves (1-1)

Análise ao jogo: "Conseguimos o nosso objetivo. O Aves também queria vencer. Não fomos, em termos qualitativos, o que fizemos no último jogo, mas o que queríamos era estar na final-four. Vimos de uma altura de descompressão, com muitos jogos em cima e importante é que objetivo foi alcançado. Acabámos de fazer uma sequência de oito jogos, três em casa e cinco fora. Atingimos os objetivos. Já vamos com três dezenas de jogos em cima. Os Jogadores foram a casa um bocadinho, estiveram com as famílias. Não me preocupa a questão exibicional, o fundamental era atingir o objetivo."

Exibição: "Não me preocupa no sentido de sabermos que os jogadores não são máquinas. São jogos num período muito curto. Estamos em oito jogos e tínhamos dois resultados possíveis. Não jogámos bem, jogamos no próximo. Não andemos a fazer equipas io-io, jogadores têm sido muito fortes. Temos atingido objetivos."