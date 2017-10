Exibição menos conseguida das águias enervou não só o líder, como os adeptos, que chegaram a assobiar o tetracampeão. Porém, no final, o clima foi pacífico, com selfies e autógrafos à beira do autocarro

Sem marcar o golo da tranquilidade, o Benfica passou por alguns sustos nos minutos finais que deixaram Luís Filipe Vieira à beira de um ataque de nervos - a conjuntura atual também não ajuda nada. Aos 84", o Olhanense invadiu a área dos encarnados num lance que culminou com um remate de Tiago Jogo por cima da baliza de Svilar. Desesperado pelas facilidades concedidas, o presidente do Benfica soprou para o ar antes de colocar as mãos na cabeça e acenar negativamente. A reação negativa de Vieira pela exibição menos conseguida do Benfica espalhou-se aos adeptos, que reagiram com assobios a alguns passes e remates errados da equipa.

Porém, o ambiente acalmou mal Bruno Paixão apitou para o final do jogo. Ainda no relvado verificou-se uma pequena invasão de campo "amigável" em busca de autógrafos e camisolas dos encarnados. Mais tarde, à saída do Estádio do Algarve, um pequeno grupo de adeptos teve a oportunidade de tirar fotografias com os jogadores e com Rui Vitória, que saiu propositadamente do autocarro para retribuir o carinho dos fãs ali presentes.