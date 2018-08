"Escutei o presidente e fico no Benfica", explica Jonas

Jonas explicou a opção pela permanência no Benfica

"Escutei presidente e fico no Benfica, é a minha casa", foi assim desta forma que Jonas confirmou a permanência no Benfica, encerrando as dúvidas sobre o seu futuro no clube encarnado. "Fico com muita alegria, estou muito feliz, foi a melhor decisão para mim, para todos os benfiquistas".

"Muitas coisas me fizeram ficar. Conversei com familiares, com pessoas que estão no Benfica. Todos me mostraram que este era o melhor caminho. Decidi continuar feliz e neste clube que amo tanto. Os meus pais, irmãos, mulher, filhas, todos gostam muito de Portugal e do Benfica, pesou muito", disse ainda.

Confirmada a permanência, Jonas já antevê um adeus ao futebol com a camisola do Benfica. "Quero terminar aqui, com esta decisão estou mais convicto que isso vai acontecer. Quero terminar aqui, mas não será este ano", afirmou

Pronto para bater recorde golos de Cardozo, perguntou a BTV: "Não penso nisso. Trabalho para marcar golos, penso em conquistar títulos. Quero ajudar"