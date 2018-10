"Era natural que com tantos processos judiciais alguém quisesse fugir"

Luís Filipe Vieira discursou no dia em que assinala os 15 anos de presidência do Benfica

Durante o seu discurso, Luís Filipe Vieira recordou alguns episódios caricatos relacionados com a construção do novo Estádio da Luz, que também festeja 15 anos, tecendo rasgados elogios a Mário Dias, antigo vice-presidente do clube responsável pelo património, que considerou como o grande responsável pelo avanço do projeto do novo estádio, que foi estreado em outubro de 2003, seis dias antes da primeira eleição de Vieira.

"Só foi possível construir este estádio por o Mário Dias nunca se desmobilizou neste projeto e é graças a ele que ele foi feito. Se não fosse a sua determinação e não tivesse os projetos concluídos de nada valia. Tive uma parte decisiva, pois sempre achei que conseguíamos construir o estádio, o Benfica nunca podia ficar atrás de ninguém ou ter um estádio municipal. Daí passámos a ter uma autoestima para voltar ao Benfica dos tempos áureos pois antes, quando cheguei, o Benfica não existia. Chegámos a comprar em leilões taças que tinham desaparecido do estádio.

O estádio parece que acabou de ser construído ontem", disse.

Vieira considerou que a nova Luz devolveu a autoestima dos benfiquistas e interrompeu um longo jejum de títulos de um clube habituado a estar no topo do futebol português e europeu. "A Luz foi a peça fundamental para todo o crescimento do Benfica", atirou o dirigente, que também endereçou palavras de apreço à entrada no clube de Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD encarnada, e a toda a estrutura profissional da entidade.

Vieira também apontou para o salto qualitativo dado ao nível da formação de jovens futebolistas após a construção do centro de estágios no Seixal. "Será ali o futuro do Benfica", assinalou, falando no projeto de expansão deste complexo desportivo e da construção de um centro de alto rendimento (CAR) para as modalidades, em Oeiras.

Paralelamente, o presidente abordou a questão do endividamento, destacando a evolução positiva que tem sido conseguida. "Nós hoje estamos livres de hipotecas e temos um objetivo claro: queremos que o Benfica deixe de ter dívida", realçou. Sobre o tema, Vieira falou sobre a intenção de promover uma revisão estatutária que permita "limitar o endividamento a qualquer direção". Segundo o responsável, o Benfica "não pode repetir os erros do passado".

Vieira destacou também o crescimento das Casas do Benfica, a proteção das antigas glórias do clube, e a estabilidade ao nível da direção. "Era natural que com tantos processos [judiciais] alguém quisesse fugir. Mas essas tristes notícias fortaleceram-nos mais ainda. Às vezes parece que somos de ferro", sublinhou.