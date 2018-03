Empresário de Talisca: "Ele não foi forçado a nada"

Carlos Leite, empresário do médio-ofensivo, garante a O JOGO que "não houve problemas" no processo

Com contrato renovado até 2020 com o Benfica, Talisca diz ter sido "meio ameaçado" a estender o seu vínculo com as águias, tendo sublinhado, no final do Besiktas-Fenerbahçe da última quinta-feira, que o fez "contra a vontade". No entanto, a O JOGO, o seu empresário, Carlos Leite, garante que "não houve problema nenhum na renovação" do atleta. "O Talisca não foi forçado a nada, não foi forçado a renovar", garante.

O Benfica confirmou no seu Relatório e Contas do 1.º semestre de 2017/18 a renovação do contrato do atleta, tal como o nosso jornal tinha adiantado, estudando nesta altura as várias propostas que já surgiram para vender o seu passe no final da temporada, ainda que o Besiktas tenha opção de compra válida até 31 de maio.