Empresário de Florentino revela propostas de Itália

Bruno Carvalho Santos prevê que Florentino estará no epicentro do mercado no final da época.

Bruno Carvalho Santos, empresário de Florentino e Chiquinho, deu uma entrevista ao Calciomercato e revelou que a Roma tentou contratar o médio defensivo do Benfica no último mercado de transferências. O agente garante que o melhor para o jogador foi continuar a vestir a camisola das águias, apesar do interesse de vários clubes europeus, tal como o Milan que continua a observar de perto o número 61.

"A Roma tentou contratá-lo? Decidimos que o melhor para o Florentino era continuar no Benfica, porque pensávamos que ele teria ainda de melhorar mais para chegar a um clube de topo, mas todos os grandes clubes europeus perguntaram por ele. É um dos nomeados para o Golden Boy e será novamente alvo de ataque no final da época. Será um jogador muito procurado", sentenciou, explicando em que se sustenta a sua previsão. " Ele é quase perfeito taticamente, hoje está entre os jogadores com o maior percentagem de bolas recuperadas na liga portuguesa. O Florentino é muito inteligente, acho que se tornará no melhor número 6 do Mundo."

Chiquinho chegou à Luz nesta temporada e, na opinião de Bruno Carvalho Santos, pode ter "um grande futuro numa equipa italiana". "É um jogador mágico, que pode jogar em várias posições", atirou, apontando que "poderá ter um grande futuro numa equipa italiana".

Além destes dois jovens do Benfica, o representante agencia os também portugueses Francisco Trincão, do Braga, e Pedro Martelo, do Corunha. O primeiro teve também muito mercado em Itália, inclusive na Juventus: "Esteve muito perto de ir para a Juve. Negociámos até ao último dia de mercado, mas o acordo não se concretizou", explicou Carvalho Santos.

O empresário falou ainda sobre outros talentos do Benfica, que poderão sair e "dar muito dinheiro" aos encarnados. Gedson Fernandes, Tomás Tavares, David Tavares são alguns dos nomes apontados.