Empatou com o Bayern e deixa dica ao Benfica: "Nenhum treinador se pode aguentar..."

Técnico do Fortuna, que marcou três golos ao Bayern, vê o contra-ataque como receita de sucesso.

Em 12 jogos da Bundesliga, o Bayern concedeu 17 golos, mais de um por cada partida, ponto que tem contribuído decisivamente para que os bávaros estejam a nove pontos do líder Dortmund e na quinta posição. A crise está instalada no emblema de Munique na véspera da receção às águias, tendo-se agudizado com o empate caseiro frente ao Fortuna Dusseldorf (3-3). Mais três tentos permitidos por uma defesa que tem comprometido e cujas falhas o próprio treinador do Fortuna, Friedhelm Funkel, apontou de forma individual. "Eles [os defesas], nomeadamente Sule, Hummels e Boateng, não estão com autoconfiança nem velocidade, o que tornou a nossa vida mais fácil nos segundo e terceiro golos. Eles estão a facilitar os adversários, pois a sua base defensiva está muito fraca", assinalou Funkel, em declarações reproduzidas no jornal "Der Spiegel".

Boateng é, de resto, o principal alvo da análise de Friedhelm Funkel. "Nenhum treinador no mundo se pode aguentar quando Boateng joga no fora de jogo apenas porque se sente mais confortável assim do que depois a correr atrás. Ele avançava dois passos para evitar ter de correr atrás de Lukebakio, o que não pode acontecer contra jogadores de classe mundial", explica o técnico do Fortuna, que viu o seu avançado bater três vezes o experiente Manuel Neuer.

A receita que se pode aplicar ao Benfica para também surpreender o campeão alemão amanhã é simples, na visão de Funkel. "Agora, as equipas sabem que conseguem marcar golos ao Bayern em jogadas de contra-ataque, que a sua equipa não se encontra estável", diz o treinador, que considera "ser lamentável" que possam existir "vozes dentro da equipa contra Niko [Kovac]".