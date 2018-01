"Embaló ligou-me e disse: sou melhor do que o Bruma"

Úmaro Embaló está próximo de se tornar reforço do Leipzig.

Catio Baldé, empresário de Úmaro Embaló, confirmou que as conversações entre Benfica e Leipzig estão bem encaminhadas, destacando que a transferência da jovem pérola encarnada será um grande negócio para o clube da Luz.

"As negociações estão num bom caminho, agora cabe ao Benfica confirmar a concretização do negócio. Acredito que é um grande negócio para o Benfica. Estes negócios são fruto do trabalho do Seixal, que nos últimos tempos é reconhecido como uma escola de talentos. É um dos clubes da Europa que melhor escola de formação de talentos tem... Fico muito feliz se o negócio se concretizar, é a demonstração clara do poderio do Benfica", começou por referir Catio Baldé à Rádio Renascença, que acredita ainda que a transferência para a Alemanha é o passo certo para Úmaro Embaló.

"O Leipzig tem a mesma politica de formação de jovens, por isso tanto eu como o Benfica pensámos em que clube ele - num curto espaço de tempo - pode chegar ao mais alto nível... Pensando no futuro do atleta, vemos no projeto do Leipzig o que melhor se enquadra para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito na formação do jogador... Ainda é um miúdo, está na formação do Benfica e isso proporcionou-lhe esta oportunidade. Foi descoberto num torneio em Cabo Verde, onde a minha academia da Guiné-Bissau participou... Mal chegou, com 13 anos, começou logo a evidenciar-se. Ganhou vários troféus de melhor jogador, nomeadamente de Sub-16, Sub-17 por Portugal... Não tenho dúvidas que pode tratar-se de um futuro jogador de seleção A", acrescentou.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

O empresário da jovem promessa do Benfica revelou ainda um telefonema curioso que recebeu de Úmaro Embaló, em que o avançado de 16 anos afirmou ser melhor do que Bruma. "É um miúdo ambicioso, intenso, vivo, que quer ser jogador, tal como Bruma... Ele ligou-me e disse-me: 'sou melhor que o Bruma'. Na altura todos rimos e achámos graça... A determinação e a vontade de vencer dele, são a prova que pode ser um grande jogador de futebol", concluiu.

Tal como O JOGO apurou, Úmaro Embaló está a um curto passo de bater um recorde nacional, depois de a sua transferência para o Leipzig ter ficado acertada na quarta-feira - restam escassos pormenores para limar - na Alemanha. O negócio permitirá ao Benfica um encaixe inicial de 20 milhões de euros, mas que poderá ascender aos 25 mediante a concretização de alguns objetivos individuais pelo jogador de apenas 16 anos, que passará a ser a mais alta venda em Portugal com esta idade, superando Cristiano Ronaldo, que saiu do Sporting para o Manchester United em 2003, com 18 anos acabados de fazer, por 15 milhões de euros.