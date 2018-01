Embaló já está na Alemanha para assinar: recorde os pormenores do negócio

Avançado de 16 anos vai assinar contrato com o Leipzig. Rende 20 milhões (no imediato) de euros ao Benfica.

A transferência de Úmaro Embaló para o Leipzig entrou este sábado na fase final, pois o jovem avançado embarcou no voo das cinco da manhã com destino a Frankfurt, com o empresário Catio Baldé, de forma a acertar os últimos passos do processo, como a realização dos exames médicos. O jogador de 16 anos vai então assinar contrato com o conjunto germânico, num negócio que vai render ao Benfica 20 milhões de euros, estando previsto ainda um encaixe para as águias de mais cinco milhões com base em objetivos a alcançar por parte do futebolista.

Nos últimos dias, Benfica e Leipzig trocaram toda a documentação necessária para avançar com a transferência, acertando também o processo junto da FIFA, uma vez que se trata de um jogador menor. Com o processo concluído, o jogador viaja agora para a Alemanha, permitindo ao campeão nacional superar o recorde da venda mais alta em Portugal com esta idade, ultrapassando o valor alcançado pelo Sporting com a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United em 2003, tendo os "red devils" pago então 15 milhões de euros.

Pretendido por Real Madrid, Barcelona ou Manchester United, Embaló vai rumar, porém, ao atual quinto classificado da Bundesliga, tendo o acordo sido alcançado entre Benfica e o Leipzig na reunião realizada na semana passada entre Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves (assessor jurídico da SAD) e Catió Baldé (empresário do atleta) e Ralf Rangnick e Jochen Schneider, diretor desportivo e coordenador desportivo do conjunto alemão, respetivamente, no complexo desportivo do Leipzig.