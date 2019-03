Emprestado pelo Benfica ao Eintracht , Jovic pode custar uma fortuna ao Barcelona

Avançado sérvio é a figura do momento na Bundesliga e é pretendido pelos catalães, pelo Bayern de Munique e por clubes ingleses. Negócio chorudo interessa ao Benfica, que tem direito a cerca de 30 por cento da mais-valia de futura transferência, após o clube de Gonçalo Paciência acionar a opção de compra

Há uma semana meios alemães noticiaram que o agente de Luka Jovic já tinha chegado a um entendimento com o Barcelona para a transferência do avançado sérvio que o Benfica tem emprestado ao Eintracht Frankfurt desde a época passada, e agora os meios da Catalunha corroboram a informação, adiantando que houve uma reunião em Milão na última quinta-feira (dia em que o atacante marcou o golo que eliminou o Inter de Milão da Liga Europa precisamente na cidade italiana) para fechar o negócio, que pode chegar aos 60 milhões de euros. Pep Segura, Eric Abidal e Ramon Planes, da estrutura técnica do Barcelona, estiveram assim em Milão com Fali Ramadani, da empresa de representação Lian Sports, a ultimar os pormenores da transferência que se deverá concretizar no verão.

Jovic, de 21 anos, foi recrutado pelo Benfica em janeiro de 2016, ao Estrela Vermelha, mediante o pagamento de 6,58 milhões de euros. Em duas épocas fez quatro jogos na equipa principal encarnada, mas atuou preferencialmente na equipa B. As águias cederam-no ao Eintracht Frankfurt por duas épocas, com uma cláusula de opção de compra de seis milhões, que podem chegar aos dez milhões com variáveis. Um negócio chorudo no próximo verão interessa também ao Benfica, pois além da verba que entra no imediato pela venda do passe ao Eintracht, onde também atua o português Gonçalo Paciência, as águias podem encaixar ainda um extra de cerca de 30 por cento da mais-valia de uma futura transferência do internacional sérvio.

Refira-se que Luka Jovic é uma das figuras do ano na Alemanha. Com 22 golos no total em 36 jogos, na Bundesliga já vai em 15 festejos e discute com Lewandowski o título de artilheiro da Bundesliga. O seu nome já foi associado também a emblemas como Real Madrid e Paris SG.

Ainda esta época, Jovic voltará à Luz, mas ao serviço do Eintracht Frankfurt, para a Liga Europa.