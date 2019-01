Efeito dominó de Higuaín pode até chegar a Ferreyra, dizem italianos

Avançado do Benfica pode mudar-se para Itália

Gianluca Di Marzio, jornalista italiano da Sky Sport e conhecedor do mercado de transferências, avança esta sexta-feira que a presumível saída de Gonzalo Higuaín para o Chelsea pode ter implicações no Benfica. Como? Depois de afastada a possível mudança de Ferreyra para o Frosinone, interessado nos serviços do argentino, surge agora o interesse do Génova, que vê no jogador do Benfica a alternativa perfeita à saída de Piatek.

O avançado polaco, referência do ataque dos italianos, estará prestes a assinar pelo Milan, que por sua vez vai perder Higuaín neste mercado de inverno. O projeto do Génova, bem mais apetecível do que aquele apresentado pelo Frosinone ao avançado do Benfica, pode ser um fator decisivo no negócio, numa altura em que Ferreyra procura dar novo fôlego a carreira depois de uma passagem - para já - de pouco sucesso pela Luz.