ECA esteve reunida em Lisboa: "Grande reconhecimento pelo trabalho do Benfica"

Associação Europeia de Clubes esteve pela primeira vez reunida em Lisboa.

A ECA, Associação Europeia de Clubes, esteve reunida em Lisboa pela primeira vez e com a presença de Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica.

"Primeiro, o Benfica teve a felicidade de ser convidado a candidatar-se a fazer parte do Conselho de Administração da ECA e essa candidatura teve sucesso em 2017. Temos vindo a participar na Associação Europeia de Clubes de uma forma muito ativa tentando que a voz dos clubes seja cada vez mais ouvida ao nível do futebol internacional, mas sobretudo ao nível do futebol europeu, e depois, naturalmente, também defendendo os clubes com a dimensão do Benfica, que não são os clubes maiores em termos europeus, mas são aqueles que de alguma forma, do ponto de vista histórico daquilo que se chama o legacy, têm contribuindo mais para o desenvolvimento do futebol nas últimas décadas", afirmou Soares de Oliveira, também membro da direção executva da ECA.

"Eu creio que esta era uma oportunidade para todos os clubes europeus perceberem a beleza de Lisboa e do nosso país, que é um país absolutamente fantástico. Numa altura em que está muito frio pela Europa, eles estão encantados por estar em Lisboa", acrescentou. "Penso também que é um grande reconhecimento pelo trabalho que o Benfica tem vindo a fazer relativamente ao desenvolvimento do negócio do futebol. Tenho falado com os meus colegas da administração e estão todos encantados com a forma como a BTV os recebeu, como Lisboa os recebeu e como o Benfica os tem vindo a receber. Tenho muito orgulho de ter este conjunto de personalidades aqui em Lisboa", rematou.

"A ECA é uma associação que inclui todos os clubes europeus que jogam a um nível internacional nas competições da UEFA. Tivemos uma das nossas reuniões de quadros em Lisboa, estamos encantados por estar aqui e sermos recebidos pelo Domingos [Soares de Oliveira] e pelo Benfica, que é um dos maiores e melhores clubes tradicionais da Europa", disse Andrea Agnelli, líder da ECA e presidente da Juventus, também em declarações ao canal do Benfica. "Contribuem muito e é importante ter a visão de um clube como o Benfica, que já foi, em tempos, penalizado pela visão do mercado. Como sabemos, o futebol europeu seguiu a dinâmica do mercado, mas não podemos esquecer o que clubes como o Benfica ou o Anderlecht, que também está aqui representado, fizeram pela história do futebol europeu", elogiou.

Composto por 25 personalidades, o grupo de trabalho esteve reunido dois dias. Edwin Van der Sar, vice-presidente da ECA, abordou as temáticas abordadas. "Discutem-se diferentes interesses ao nível dos campeões das ligas europeias de futebol ou, por exemplo, o desenvolvimento da formação, e para isso é importante que os clubes de agora assim como os que tiveram sucesso no passado, como o Benfica e o Ajax, assegurem que continuam ao mais alto nível com a UEFA e a FIFA no desenvolvimento do futebol", indicou.