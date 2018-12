"É urgente punir todo e qualquer tipo de marginalidade no futebol", diz o Benfica

Clube da Luz voltou a abordar o apedrejamento ao autocarro que transportava adeptos após o jogo com o Braga.

O Benfica voltou a repudiar o apedrejamento ao autocarro da Casa do Benfica de Barcelos, na A1, que transportava adeptos do clube da Luz após o jogo com o Braga, e que resultou em ferimentos para Bruno Simões, que seguiu para o hospital de Gaia.



"O que aconteceu a Bruno Simões - que regressava a casa depois de assistir ao Benfica-Braga - é mais um sinal de que é preciso atuar de forma rápida e implacável com todas as correntes de violência que semeiam o pânico no desporto, em geral, e no futebol, em particular. Não é admissível que tenhamos, todos, de continuar a viver em permanente estado de alerta a cada fim-de-semana. Não é admissível que um jovem de 20 anos fique em risco de vida sem sequer perceber porquê. Não é admissível que os responsáveis por esta barbaridade continuem à solta", pode ler-se na newsletter News Benfica, com as águias a apelarem à ação imediata:

"Esta não foi a primeira vez que a conflitualidade no futebol foi transportada para as estradas em forma de ataque cobarde. Todos nos lembramos de outras investidas do género, inqualificáveis, e que também essas passaram sem o devido castigo. Basta recordar os envolvidos, há cerca de um ano, naquela emboscada aos nossos adeptos que regressavam da Vila das Aves. É urgente punir todo e qualquer tipo de marginalidade que afete o Futebol. É preciso pôr em prática todos os mecanismos ao alcance das autoridades para erradicar do Desporto os energúmenos e selvagens que planeiam e concretizam estes ataques. Que ninguém fique de braços cruzados. Que ninguém se cale. Que ninguém seja cúmplice", remata o Benfica.