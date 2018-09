E-Toupeira: Benfica explica ausências de Vieira e Moniz no DIAP

Clube da Luz emitiu comunicado no site oficial.

O Benfica emitiu este sábado um comunicado em que explica por que razão Luís Filipe Vieira e José Eduardo Moniz não foram ouvidos pelo Ministério Público (MP) no âmbito do processo E-Toupeira, depois da notícia publicada pelo semanário Expresso, que refere que o MP foi surpreendido pela alegada presença de Domingos Soares Oliveira e Nuno Gaioso Ribeiro nas instalações do DIAP.

Na nota, publicada no site oficial, os encarnados asseguram que o presidente e o vice-presidente do clube não procuraram "criar qualquer expediente para evitar estar presente no ato processual de constituição da SAD do Benfica como arguida no âmbito do conhecido processo E-Toupeira".

"Mais, como foi explicado pelo Dr. João Correia ao jornal "Expresso" quando contactado telefonicamente sobre este assunto, e que o jornal intencionalmente omitiu, foi em requerimento, face ao problema de saúde do Presidente, dada a possibilidade de adiar este procedimento para momento que garantisse a presença do presidente do Benfica enquanto presidente do Conselho de Administração da SAD, e que tal foi considerado desnecessário pelos responsáveis do processo. Inclusive também o próprio vogal do Conselho de Administração da SAD do Benfica, José Eduardo Moniz, teve a preocupação de atempadamente e previamente informar e enviar documentação com comprovativos da viagem e estadias da sua deslocação profissional ao Brasil, para o Procurador do Ministério Público responsável do processo", acrescenta o emblema da Luz, garantindo também que o "procurador responsável pelo processo" já sabia que Domingos Soares Oliveira e Nuno Gaioso Ribeiro iriam estar nas instalações do DIAP de Lisboa.