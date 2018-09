E-Toupeira: a informação prestada pelo Benfica à CMVM

Benfica SAD informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de que foi "notificada da acusação.

A Benfica SAD informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de que foi "notificada da acusação no inquérito sobre a violação do segredo de justiça", na qual lhe são imputados vários crimes. A Sociedade Anónima Desportiva dos encarnados refere que lhe foi imputada a "prática dos crimes de corrupção ativa, de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de falsidade informática".

"No entendimento da Sociedade, as referidas imputações carecem em absoluto de fundamento, como demonstrará no decurso do processo", lê-se na nota à CMVM.

Na terça-feira, o Ministério Público (MP) acusou dois funcionários judiciais, a SAD do Benfica e o seu assessor jurídico Paulo Gonçalves de vários crimes, incluindo corrupção, favorecimento pessoal, peculato e falsidade informática, no âmbito do caso e-Toupeira.

Já esta quarta-feira, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, reafirmou a legalidade do comportamento da Benfica SAD, numa reação à acusação. "A acusação em nada vem alterar a certeza anteriormente informada da total licitude dos comportamentos e atuação da Benfica SAD, neste ou em qualquer processo. Na dita acusação não existe qualquer facto, mesmo que indiciário, que permita a imputação à Benfica SAD dos crimes aí descritos", disse Luís Filipe Vieira no estádio da Luz, numa declaração sem direito a perguntas.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou também a instauração de um processo de inquérito, com base no comunicado judicial.