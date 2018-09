"É preciso perceber que Ferreyra é um jogador muito peculiar"

Paulo Fonseca conhece bem o argentino e acredita que vai dar muitas alegrias aos adeptos do Benfica.

As dificuldades que Facundo Ferreyra tem sentido em se afirmar no Benfica nesta fase inicial da temporada gerou já algumas críticas e a verdade é que o avançado argentino, que começou como primeira opção de Rui Vitória no ataque, perdeu o lugar para Seferovic. Paulo Fonseca, que treinou o jogador no Shakhtar Donetsk, não vê nisso um sinal de alarme e pede tempo para que o ex-pupilo possa provar que é um goleador.

"É preciso perceber que Ferreyra chegou a uma realidade completamente diferente e que precisa de tempo para se enquadrar, para se adaptar. Mas ele é um excelente profissional, um jogador de grande qualidade e que, de certeza, ainda vai dar muitas alegrias aos benfiquistas", lançou Paulo Fonseca, à margem do Fórum de Treinadores de Elite da UEFA, em Nyon. O treinador português destaca as qualidade do avançado, frisando que necessita de encaixar no 4x3x3 do Benfica. "Ferreyra é um finalizador e os números falam por si, mas é preciso perceber que se trata de um jogador muito peculiar. Ele está a tentar entrar na forma de jogar do Benfica, que é diferente das suas características. No Shakhtar jogávamos sempre em 4-3-3, mas pensamos o jogo de uma maneira diferente da do Benfica. É uma questão de tempo para se adaptar à forma como é servido", disse.