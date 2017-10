"É hora de Svilar provar o que vale"

O guarda-redes de 18 anos vai fazer não só o primeiro jogo pelo Benfica como também enquanto profissional e Filip de Wilde vê nele potencial para seguir o exemplo de Michel Preud"homme

Mile Svilar vai fazer esta noite a sua estreia no Benfica e como profissional. Contratado por 2,5 milhões de euros ao Anderlecht, o guarda-redes de 18 anos, é apontado como uma grande promessa e na Luz já muitos lhe auguram a titularidade a curto prazo. Conhecedor das qualidades de Svilar, Filip De Wilde, antigo guardião da Bélgica e do Sporting, que até o tentou levar para o Waasland Beveren, onde é conselheiro desportivo, no início da época, sublinha a O JOGO que "chegou a hora de Svilar se mostrar" Deixa um aviso: "Falei com a Direção do Anderlecht para tentar o seu empréstimo, mas houve problemas entre o clube e o jogador e não foi possível contar com ele. Essa recusa mostra que tem uma grande ambição. Talvez em demasia [risos]. Agora tem de provar a razão para essa decisão. Tem de provar que não fala muito, tem de provar agora em campo o que vale."

"Muita gente acredita no seu potencial, mas na Bélgica também houve muita gente surpreendida com as suas escolhas", analisa, assumindo ser "um facto que Svilar não tem muita paciência". Algo que obriga o guardião a responder: "Já tem muita responsabilidade nos seus ombros para se mostrar e provar o que todos esperam e dizem dele." "Mas talvez até seja capaz de jogar bem e de convencer todos que está pronto, até porque tem grande capacidade e potencial", ressalva. Preparado pela família desde cedo para chegar ao topo do futebol europeu, o camisola 1 das águias pode, na visão de De Wilde, "seguir o exemplo de Michel Preud"homme", antigo internacional belga que se estreou pelo Standard aos 18 anos, afirmando-se como um dos melhores guarda-redes do mundo da sua geração. "Tem capacidade para fazer isso. Ainda é muito jovem e já chegou muito longe. Mas é difícil prever onde poderá chegar", declara De Wilde, considerando que Svilar "já chegou a um grande clube" e que a sua afirmação "vai depender, além da sua resposta, do momento do Benfica e de quanto o treinador e o clube acreditarem nele".

Apontando a "explosividade" como "a principal qualidade" de Svilar - "é muito forte e rápido no um contra um"-, De Wilde recorda algo a melhorar no guardião: o jogo de pés. "Jogava sobretudo pelo seguro, com bolas longas. Tem de ajudar mais na construção", defende.