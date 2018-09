Doyen, Sporting e FC Porto entre as vítimas do "hacker" Rui Pinto

O suposto pirata informático português estudou História em Budapeste e, segundo a revista Sábado, terá proposto à Doyen, sob o pseudónimo de "Artem Lobuyzov", a compra da não divulgação de informação por um valor igual ou superior a 500 mil euros

Natural de Vila Nova de Gaia, com menos de 30 anos e atualmente a residir em Budapeste (Hungria), cidade para onde se mudou para frequentar a licenciatura de História no âmbito do programa Erasmus, Rui Pinto já seria um "expert" em informática (mesmo sendo um autodidata) quando começou a intercetar e divulgar emails relacionados com o Benfica, segundo noticiou a Sábado. O seu nome está fortemente associado ao Foootball Leaks, portal que tem denunciado a utilização de offshores para fazer circular dinheiro na realização de contratos de jogadores de futebol, e as primeiras vítimas foram a Doyen Sports Investments, o Sporting e o FC Porto através da revelação, na internet, dos contratos dos jogadores Marcos Rojo, Labyad, Defour e Mangala e do treinador Jorge Jesus.

O suposto "hacker" português começou a "atacar" em 2015 e a Doyen, uma conhecida agência de jogadores, foi a primeira a reagir três dias depois de terem sido publicados documentos comprometedores no site foot-leaks.liverjorunal.com. Avançou com uma queixa contra desconhecidos e, quando o inquérito ainda estava no começo, já Nélio Lucas, o empresário que dá a cara pela mesma Doyen, contava à Polícia Judiciária de Lisboa ter recebido um email proveniente do Cazaquistão de alguém que se apresentava como "Artem Lobuzov" e que dizia estar na posse de informação confidencial sobre "o grupo Doyen bem como da sua relação com outras entidades e sociedades espalhadas pelo mundo". Semelhante comunicação viria acompanhada de um importante pormenor: toda a documentação em causa não seria tornada pública em troca de uma "doação generosa", situada entre os 500 mil e o milhão de euros, conforme terá precisado o mesmo empresário.

Em sintonia com a PJ, Nélio Lucas terá mesmo marcado um encontro com Aníbal Pinto, o advogado de Rui Pinto, na estação de serviço de Oeiras, na A5. Segundo contou a Sábado, tudo terá sido filmado e gravado pela PJ, com Nélio Lucas e os seus advogados a denunciarem um crime de extorsão e Aníbal Pinto a explicar que o seu cliente (sem revelar a sua identidade) lhe falara somente em firmar um contrato. Durante essa conversa, terá sido mesmo discutida a possibilidade de "Artem Lobuzov" ser contratado por Nélio Lucas, desde que a identidade deste fosse divulgada, mas o advogado do pirata informático não mordeu o isco e o plano abortou. "Quando surgiram dúvidas sobre a legalidade do tipo de serviço pretendido afastei-me", contaria o causídico, que, depois, apresentaria uma queixa-crime contra Nélio Lucas (já arquivada), por ameaças.