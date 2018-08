Dossiê Gabriel dependente do apuramento do Benfica para a Champions

Os encarnados podem subir a parada se o primeiro objetivo da época for atingido, fechando negócio na reta final do mercado.

Apesar de as conversações entre Benfica e Leganés por Gabriel terem arrefecido nos últimos tempos, os encarnados não afastaram de vez a possibilidade de assegurarem o médio para a presente temporada. Tendo como prioridade e primeiro objetivo da temporada atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões, as águias estarão preparadas para voltar à conversa com o Leganés após a segunda mão do play-off da Champions, sendo para tal determinante a eliminação dos gregos do PAOK. Segundo o jornal "AS", a qualificação para a prova mais importante da Europa poderá fazer com que as águias subam a parada para lá dos oito milhões de euros, mais possíveis variáveis, que terão esfriado o negócio.

Gabriel continua a ser um pária no Leganés, onde se treina à margem do plantel principal da turma espanhola

Do lado do Leganés, já houve alguns sinais de cedência nas últimas conversas: após uma exigência de 15 milhões de euros para libertar Gabriel, melhor marcador da equipa em 2017/18 com seis golos, o emblema espanhol terá descido para os 12 milhões de euros. Agora, em Espanha já se admite que a fasquia poderá andar pelos dez ou onze milhões, numa altura em que o médio luso-brasileiro permanece a treinar à margem do plantel. O técnico Mauricio Pellegrino, como que dando um sinal de que não contará já com Gabriel em 2018/19, não convocou o jogador de 24 anos para o jogo de estreia deste fim de semana na liga espanhola, em casa do Atlético Bilbau.

Apesar de manter Gabriel debaixo de olho, o Benfica tem outras opções na mesa para reforçar o meio-campo da equipa de Rui Vitória antes do final do mês. O regresso do brasileiro Ramires ou do argentino Enzo Pérez são opções que Vieira vê com bons olhos e que têm sido estudadas. O Francês Siliki, do Rennes, foi outro dos nomes fortes que estão no radar das águias para competir com Gedson ou Pizzi no meio-campo.