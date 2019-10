Desde a última visita ao Zenit, Benfica soma oito derrotas em 11 jogos

Águias voltam a São Petersburgo, onde venceram na última visita, em 2015/16. Desde então, longe da Luz, somam oito derrotas em 11 jogos

Após o desaire em casa com o Leipzig, na ronda inicial, vencer hoje o Zenit ganha maior peso. Porém, neste período os encarnados venceram apenas duas partidas (D. Kiev e AEK), tendo ainda um empate.

O desempenho do Benfica na Europa, nomeadamente na Liga dos Campeões, prova que Luís Filipe Vieira já assumiu por diversas vezes como uma meta a conquistar, foi um dos pontos que suscitaram fortes críticas ao presidente encarnado na recente assembleia geral do clube, já que as águias, nas duas últimas épocas, ficaram muito aquém do esperado - em 2017/18 acabaram mesmo a fase de grupos só com derrotas.

Encarnados já visitaram solo russo nove vezes, contando todas as competições da UEFA, tendo ganho apenas duas: derrotaram o Zenit em 2016 e o Lokomotiv Moscovo em 1996

O líder benfiquista e o técnico Bruno Lage reforçaram as ambições para esta temporada, mas a verdade é que a equipa voltou a entrar em falso na prova (perdeu em casa pelo terceiro ano consecutivo na primeira jornada), um resultado que aumenta a pressão para o encontro desta noite em São Petersburgo, onde o Benfica até já venceu: em 2015/16, sob o comando de Rui Vitória, ganhou ao Zenit por 2-1, triunfo que ajudou a selar na altura o acesso aos quartos de final da competição.

Após o desaire com o Leipzig, no Estádio da Luz, o Benfica apresenta-se na Rússia de olhos postos na vitória, algo que tem sido raro precisamente desde esse sucesso em São Petersburgo, fruto dos golos de Gaitán (85") e Talisca (90"+6"), que operaram a reviravolta após o tento inaugural do ex-FC Porto Hulk (69").

Nos 11 encontros disputados fora de portas desde então na Liga dos Campeões, as águias têm passado por um autêntico inferno, pois somam... oito derrotas. Ou seja, viram os adversários superiorizar-se em 73 por cento das partidas, registando ainda um empate, com o Besiktas.

Com um rol de resultados muito desfavorável, o Benfica peca ainda no capítulo dos golos, pois sofreu 29 desde a última visita a São Petersburgo, em 2016, e marcou apenas 11

Pelo meio houve já um regresso à Rússia, em 2017/18, mas o conjunto encarnado regressou a Portugal com zero pontos, perdendo por 2-0 diante do CSKA Moscovo.

Neste período, o Benfica apresenta assim apenas duas vitórias (18 por cento), nas visitas aos terrenos de Dínamo Kiev (2-0), em 2016/17, época na qual ainda chegou aos oitavos de final, e por 3-2, já no ano passado, frente ao AEK, em Atenas. No total, e no que diz respeito a golos, a formação da Luz marcou 11, ficando em branco seis vezes, e sofreu... 29.

O Zenit já jogou no seu estádio com equipas portuguesas em oito ocasiões e só sofreu uma derrota, precisamente diante do Benfica, com golos de Gaitán e Talisca, contra um de Hulk

Zenit só perdeu um jogo e foi na Liga Europa

Agora, o Benfica volta a São Petersburgo, onde foi a única equipa portuguesa a vencer, num reencontro que serve também para o campeão russo cumprir a sua primeira partida em casa para a Liga dos Campeões desde o confronto de 2015/16, pois nas últimas três épocas disputou apenas a Liga Europa, com 12 triunfos, um empate e apenas uma derrota no seu reduto. Precisamente no último jogo, por 3-1, a contar para os quartos de final, diante dos espanhóis do Villarreal, que na fase anterior tinham eliminado o Sporting.