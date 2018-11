Desacatos com adeptos do Ajax nas bancadas do Estádio da Luz

O Benfica-Ajax joga-se esta quarta-feira no Estádio da Luz, sendo válido para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Alguns adeptos do Ajax entraram hoje em confrontos com os elementos da PSP nas bancadas do Estádio da Luz, minutos antes do início do encontro com o Benfica, da quarta jornada da Liga dos Campeões de futebol.

No setor destinado aos cerca de 3000 adeptos do clube de Amesterdão, alguns adeptos ultrapassaram a zona delimitada pelos elementos de segurança, que foram obrigados a responder e a colocar de novo as pessoas no perímetro estipulado, perante o arremesso de copos, algumas cadeiras e outros objetos.