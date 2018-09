Depois de Gedson, Benfica prepara-se para dar nova blindagem a João Félix

Na agenda de Luís Filipe Vieira está já apontada a negociação com vista à melhoria do contrato do jogador de 18 anos, válido até 2022, com direito a aumento de salário, de duração e proteção.

Primeiro foi Rúben Dias a ser premiado pela SAD encarnada com a renovação, seguiu-se Gedson Fernandes e o próximo nome nos planos de Luís Filipe Vieira de aposta contínua nos jovens formados no Seixal é João Félix. Segundo O JOGO apurou, o dianteiro de 18 anos vai ser convocado a breve prazo pelo líder das águias para acertar um novo vínculo, que lhe permita melhores condições financeiras, mas também garanta ao Benfica uma maior proteção contra os possíveis ataques de colossos europeus.

Nas cogitações do líder do clube da Luz, sabe o nosso jornal, está a extensão por mais um ano do seu vínculo, atualmente válido até 2022 depois da renovação por quatro épocas acertada em dezembro de 2017, mas também o salário do jogador e, sobretudo, a passagem da cláusula de rescisão dos 60 para os 120 milhões de euros. Tal como sucedeu anteontem com o médio Gedson - blindado com a nova cláusula-recorde no futebol português -, também João Félix poderá passar a auferir valores anuais brutos a rondar um milhão de euros, mais expressivos que os atuais cerca de 100 mil euros.

É esta a resposta que os responsáveis encarnados querem dar ao crescente assédio de que o camisola 79 tem sido alvo, ele que está já bem sinalizado por colossos como PSG, Mónaco, Manchester City, Manchester United e Arsenal, seguindo o exemplo do que aconteceu com Rúben Dias - o Lyon tentou contratá-lo na última semana - e Gedson - Luís Filipe Vieira rejeitou uma proposta de 40 milhões de euros nos últimos dias de mercado -, tendo ambos sido chamados por Fernando Santos para os próximos jogos da Seleção Nacional enquanto João Félix é aposta de Rui Jorge nos sub-21. Como é agora, progressivamente, de Rui Vitória no plantel principal das águias para esta temporada.