Depois de Alfa Semedo, Espanhol também oficializa Ferreyra

Clube de Barcelona reforça-se no Benfica

Facundo Ferreyra é oficialmente reforço do Espanhol. O clube de Barcelona oficializou a contratação do avançado do Benfica, que chega a Barcelona por empréstimo de uma época e meia.

O Espanhol entrou na corrida pelo avançado argentino já na reta final do mercado, mas conseguiu chegar a acordo com os encarnados a tempo da data limite. O acordo chega numa altura em que Ferreyra, com poucos minutos somados pelo Benfica, rejeitou uma proposta do Anderlecht devido a divergências salariais, tal como apurou O JOGO.

Chegado à Luz no último verão proveniente do Shakhtar Donetsk, o jogador de 27 anos fez apenas nove jogos (537 minutos) pelos encarnados, divididos entre campeonato, Taça de Portugal e Liga dos Campeões, tendo apontado apenas um golo.