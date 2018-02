De Talisca a Taarabt: excedentários rendem jackpot ao Benfica

Talisca e Carrillo são quem mais pode contribuir para uma janela de verão rica para as águias, só contando com emprestados.

Talisca, por quem o Besiktas está a reunir 21 milhões de euros de forma a ficar com o brasileiro em definitivo, como O JOGO explicou na edição de quinta-feira, é apenas um dos vários jogadores que o Benfica tem emprestados e com os quais espera realizar encaixes na próxima janela de mercado. Olhando apenas para atletas cedidos pelas águias, com cláusulas de opção de compra que os clubes em causa já deram indicações à SAD encarnada de que equacionam acioná-las, são 63 milhões de euros que podem rumar aos cofres da Luz e com os quais esta já vai contando. Uma quantia que até pode disparar se, por exemplo, o Besiktas não ficar com Talisca e este venha a ser negociado para os chineses do Changchun Yatai, ainda em cima do brasileiro.

Um caso que se apresenta, desde já, como garantido é o de Cristante. O Atalanta já garantiu que vai exercer a opção de compra de quatro milhões de euros, valor que poderá até ultrapassar os nove milhões consoante os números envolvidos na futura venda do médio italiano (ver página ao lado). Outra quantia importante que pode entrar na contabilidade do Benfica e que Luís Filipe Vieira espera ver concretizada no verão vem de Carrillo. O peruano está emprestado ao Watford e pode ficar em definitivo no clube inglês a troco de cerca de 20 milhões de euros. Apesar da saída do técnico Marco Silva e da menor utilização do atacante desde então, já foi pública a vontade do emblema britânico em manter o extremo em definitivo, algo que voltará a ser ponderado no final da época. Menos relevante pode ser o encaixe de 300 mil euros, verba noticiada em Itália, por Taarabt mas, neste caso, tudo aponta para que o Génova assegure mesmo o marroquino.

Também na liga italiana está outro jogador emprestado pelos encarnados e que poderá vir a rendeu uns milhões interessantes. Falamos de Lisandro, central argentino que em janeiro foi cedido ao Inter, clube que o pode manter de vez se pagar a cláusula de nove milhões de euros acordada com os encarnados. Encaixe este que, verificando-se, até representa um lucro de cinco milhões em relação ao valor (4 M) pago em 2013/14 ao Arsenal Sarandí pelo internacional argentino.

Finalmente, há ainda a situação de Pawel Dawidowicz, médio polaco que rumou ao Palermo, sendo que este clube tem dado sinais de estar agradado com o jovem de 22 anos. A Imprensa italiana já revelou que a cláusula de 3,5 milhões de euros vai mesmo ser coberta até ao fim da temporada, pelo que o trinco já não regressará a Portugal. Para as águias, este será um negócio positivo pois Dawidowicz, formado no Lechia Gdansk, apenas passou duas épocas ligado ao clube, na equipa B.