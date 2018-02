De Vlachodimos a Júlio César, passando pela renovação de Talisca: os dados do Relatório e Contas

O Benfica divulgou esta quarta-feira o Relatório e Contas do primeiro semestre de 2017/18.

O Benfica avançou esta quarta-feira com o Relatório e Contas relativo ao primeiro semestre de 2017/18, num documento em que revelaram ter fechado com um lucro de 19,1 milhões de euros e anunciaram uma redução do passivo em 53 milhões de euros.

Além disso, o clube da Luz detalharam outras operações que envolveram jogadores, ex-jogadores ou membros da estrutura. Entre eles está Júlio César. As águias adiantaram que pagaram uma compensação pela rescisão de contrato do guarda-redes brasileiro, que deixou o Benfica em novembro de 2017.

A formação lisboeta confirmou ainda a notícia revelada em tempo oportuno por O JOGO, que dava conta da renovação de contrato de Talisca. O Benfica detalhou ainda que o médio brasileiro, que tem vindo a ser associado ao Mónaco, tem contrato válido até junho de 2020.

Confirmada também está a contratação de Vlachodimos. No Relatório e Contas, as águias referem que acordaram a transferência do guarda-redes do Panathinaikos por 2,4 milhões de euros. Quanto à chegada de Svilar, o jovem guardião custou 4,5 milhões de euros à SAD encarnada, que ficou com 90% do passe do atleta.

No que concerne a vendas, o Benfica adiantou que recebeu 7,1 milhões de euros pela transferência do passe de Mitroglou ao Marselha. No documento divulgado esta quarta-feira pode ainda ler-se que a restante verba do negócio do avançado grego [Mitroglou foi vendido por 15 milhões de euros] foi dividida perante compromissos com terceiros. O clube da Luz esclareceu ainda ter direito a 50% de uma futura transferência.

Já com mudança de Nélson Semedo para o Barcelona, os encarnados encaixaram 24,83 milhões de euros pela venda do lateral português. Dos cerca de 30 milhões de euros pagos pela formação "culé", 5,74 milhões destinaram-se a serviços de intermediação, ao fundo de solidariedade da FIFA, entre outros.

No Relatório e Contas, os encarnados também revelaram as remunerações de Rui Costa e Domingos Soares Oliveira. O antigo jogador auferiu 115 mil euros, enquanto Domingos Soares Oliveira recebeu 167 mil euros. Os gastos com os órgãos sociais ascenderam aos 282 mil euros.