Corrida sul-americana para levar Lema do Benfica

Lema tem muito mercado na América do Sul, tendo recebido já várias sondagens de clubes daquele continente

De saída do Benfica, depois de ter chegado no início da temporada, Lema tem muito mercado na América do Sul, tendo recebido já várias sondagens de clubes daquele continente. Além de Boca Juniors e River Plate, noticiados por O JOGO, também Colón, Palmeiras e Corinthians estão interessados na contratação do central, que é ainda alvo do Universidad do Chile, emblema que apesar de uma primeira nega não desistiu ainda do negócio.

Segundo apurou o nosso jornal, o Colón, da Argentina, estabeleceu contactos no sentido de apurar as possibilidades de fazer regressar o defesa ao seu país, mas não obteve, para já, uma resposta positiva por parte do jogador. A ideia do futebolista de 28 anos é, apesar do insucesso na afirmação no Benfica, permanecer na Europa, razão pela qual prefere aguardar pelo desenrolar da situação, à espera de soluções no Velho Continente.

Fora das contas de Rui Vitória, Lema está no mercado e a Direção encarnada pretende transferi-lo já em definitivo, apontando a um valor entre os três e os quatro milhões de euros, ainda que nesta fase as ofertas colocadas em cima da mesa sejam sobretudo por empréstimo. De forma a acertar agulhas em relação à sua saída da Luz, o jogador pretende reunir-se nos primeiros dias de janeiro com os responsáveis do Benfica.

Apesar da prioridade de Lema em continuar pela Europa, Francisco Hernández, representante do atleta, não fechou, ainda assim, as portas a uma mudança para o Universidad do Chile, que classificou de "um grande clube", em declarações à Imprensa daquele país. Ainda assim, ressalvou a chave de um futuro negócio. "Julgo que a questão mais importante neste tema é o contrato que ele tem em Portugal. Sei que o querem vender. Mas tudo se verá com tempo", declarou o empresário, assumindo a cobiça do Boca Juniors mas sublinhando que "há muitos interessados". "Ele tem opções de todos os lados. Nesta fase falta uma definição e chegar a equipa que melhor o faça", revelou. O representante de Lema procura agora soluções para um jogador que somou até agora apenas 128 minutos de águia ao peito, tendo sido completamente relegado para segundo plano por Rúben Dias, Jardel e até Conti, também ele contratado este ano.