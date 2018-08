Corchia explica opção pelo Benfica e já olha para a seleção campeã do mundo

Sébastien Corchia mostrou-se ainda conhecedor da história do clube.

Escolha pelo Benfica: "O meu agente falou-me do interesse do Benfica e disse-lhe que estava muito interessado em jogar [pelo Benfica], porque é o maior clube de Portugal, tem todas as condições, um estádio enorme e adeptos magníficos. Isso é muito importante e ganhar títulos também. Foi uma escolha fácil".

Objetivo: "Jogar o máximo de jogos possível e jogar ao meu melhor nível. Ajudar a equipa ao máximo para podermos partilhar títulos esta época. Tive uma lesão na época passada, que me afastou dois meses e meio, o que nunca tinha acontecido. Hoje sinto-me bem e estou a cem por cento para jogar pelo Benfica e pronto para dar tudo em campo pelo clube".

Tipo de jogador: "Sou um jogador de terreno que gosta de subir e dou tudo em campo. Gosto de atacar e defender, sou muito ativo no corredor. Estou super orgulhoso de vestir a camisola do Benfica e quero começar já".

Rony Lopes: "Falou-me muito bem do clube. Eu também já tinha uma boa opinião do clube. O Rony é muito bom amigo, eu dou-me muito bem com ele e falou-me muito bem do clube".

Sentimento: "Para mim é uma grande felicidade porque é o maior clube de Portugal. Conheço a história do clube, sei que foram campeões 36 vezes. Estou muito orgulhoso de envergar esta camisola. Agradeço ao clube por me ter dado esta confiança. Vou dar tudo pelo Benfica e mais... Também sei que os adeptos estão sempre com a equipa. Sei que é o clube com mais adeptos do mundo".

Seleção: "Fiz todas as seleções de França. Fiz o percurso degrau a degrau. Até à seleção principal e é fantástico representar o meu país, dar tudo em campo. Vamos ver o que vai acontecer, mas hoje só penso em dar tudo pelo Benfica".

Regressar à seleção: "Agora quero concentrar-me no meu clube, dar tudo em campo, fazer as melhores exibições e depois seria muito bom regressar à seleção. Mas sei que estou num clube habituado a ganhar títulos e quero ganhar muitos títulos neste clube".

Estádio: "É um estádio magnífico, é impressionante. Um estádio soberbo e é por isso que tenho ainda mais vontade de o descobrir. É super motivador".

Conhecer os jogadores: "Conhecer pessoalmente ainda não conheço, mas conheço o Rúben Dias, Pizzi, Castillo, mas quero conhecê-los e falar com eles".

Liga dos Campeões: "Vamos apoiar a equipa no próximo jogo e esperamos alcançar a Liga dos Campeões. Penso que é algo enorme e vou estar aqui a apoiar a equipa, porque não posso jogar nesta eliminatória. Espero do fundo do coração que nos qualifiquemos".