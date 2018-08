Corchia está por horas, confirma diretor do Sevilha

Já em Lisboa, o lateral-direito tem cumprido exames médicos e já conheceu o Estádio da Luz, onde irá jogar em 2018/19

Corchia pode ser oficializado pelo Benfica "a qualquer momento", como confirmou a O JOGO Joaquín Caparrós, diretor do futebol do Sevilha. Com o entendimento alinhavado desde a última quarta-feira para o empréstimo de uma temporada do lateral-direito, os clubes estão agora, segundo assumiu o responsável da formação andaluza, a "acertar os últimos detalhes" do negócio. "Tudo pode ser confirmado nos próximos dias ou até nas próximas horas", acrescentou.

Já em Lisboa, o internacional francês passou as últimas horas a cumprir os necessários exames médicos, tendo também aproveitado para conhecer o Estádio da Luz, onde irá atuar durante 2018/19, por empréstimo do Sevilha, que recebe uma verba pela cedência e vê o Benfica a assegurar ainda o salário do futebolista de 27 anos.

Com a chegada de Corchia, as águias encontram uma solução para o lugar do lesionado Ebuehi.