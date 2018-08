Corchia em Lisboa para exames e ser apresentado

Lateral já chegou a Lisboa e será apresentado nos próximos dias como reforço para 2018/19

Corchia já está em Lisboa, preparando-se agora para ultimar todos os detalhes tendo em vista a oficialização como jogador do Benfica para 2018/19. O lateral-direito vai ser emprestado pelo Sevilha por uma temporada, iniciando os exames médicos necessários para concretizar a mudança para a Luz.

Depois de tudo fechado, Corchia será apresentado como reforço, passando então a trabalhar com Rui Vitória.

Fora das contas do novo treinador do emblema andaluz, Pablo Machín, para 2018/19, Corchia foi aposta na Luz para solucionar a longa ausência de Ebuehi, que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Face à situação do internacional francês no clube, as águias chegaram rapidamente a um entendimento com os responsáveis do Sevilha, assegurando a cedência do atleta através do pagamento de uma verba a rondar os 400 mil euros, assumindo ainda o salário do futebolista.

O jogador foi já visto na loja do Benfica, supostamente a filmar o spot de apresentação como reforço das águias.