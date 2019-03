Contas feitas: Jovic pode render 22 milhões ao Benfica

Barcelona, Real Madrid, Bayern, Manchester United e Manchester City querem o avançado e estão dispostos a pagar verbas astronómicas.

Jovic deverá protagonizar uma das maiores transferências no próximo mercado tal o lote de emblemas que já manifestaram o interesse aos alemães do Eintracht, na perspetiva de concretização de um negócio que também abrirá um fluxo de muitos milhões rumo aos cofres do Benfica. Cedido pelos encarnados, e segundo O JOGO apurou, o avançado sérvio será vendido no verão por um valor mínimo de 60 milhões de euros, o que, contas feitas, permitirá às águias encaixar 22 milhões. E este é um valor para início de conversa.

O Benfica terá direito ao valor da opção de compra definida em seis milhões de euros e a variáveis que podem fazer o valor chegar aos dez. A grande fatia do bola chegará pelos 30 por cento da mais-valia futura.

Barcelona, Real Madrid, Bayern, Manchester United e Manchester City são alguns dos colossos que já perguntaram pelo jogador, tendo alguns deles já tentado, sem sucesso, garantir uma opção preferencial para o final da época, algo rejeitado pelo Eintracht Frankfurt e também pelo agente do dianteiro de 21 anos, Fali Ramadani. Pelo assédio, as duas partes têm consciência de que têm em mãos um leilão, que pode atingir valores estratosféricos, bem acima dos 60 milhões que vários interessados já se manifestaram disponíveis para pagar.

O jogador é hoje capa do diário catalão Mundo Deportivo, que revela a dúvida do Barcelona: Jovic ou Griezmann (do Atlético de Madrid), um deles deverá assinar pelo atual líder da liga espanhola.

Ainda na última quinta-feira, segundo foi anunciado pela RAC1, rádio da Catalunha, e confirmado por O JOGO, uma delegação do Barcelona deslocou-se a Milão para observar Jovic, que "apenas" eliminou o Inter com um golo e uma exibição elogiada pela crítica, colocando o Eintracht no caminho do... Benfica, nos quartos de final da Liga Europa. Pep Segura, Eric Abidal e Aerei Ramon representaram o Barça numa viagem que incluiu uma reunião com o empresário do internacional sérvio, estando este convocado para defrontar Portugal, na próxima segunda-feira, em pleno Estádio da Luz.

Jovic chegou à Luz em janeiro de 2016 proveniente do Estrela Vermelha, da Sérvia, com apenas 18 anos. O Benfica pagou 6,5 milhões de euros.

O atual segundo melhor marcador da Bundesliga, com 15 golos - menos três do que a estrela Lewandowski -, de um total de 22 no conjunto das provas de clubes, foi cedido ao Eintracht Frankfurt em 2017/18 por dois anos, tendo o seu clube definido que vai exercer a opção de compra, cifrada em seis milhões de euros (mais variáveis que podem fazer o valor chegar aos dez milhões). Porém, o Benfica reservou ainda 30 por cento da mais-valia numa futura transferência. Se for vendido pelos 60 milhões mínimos projetados pelos alemães, à Luz chegarão 30 por cento de 54 milhões, ou seja, 16,2 milhões de euros.

Só esta época, o dianteiro soma 22 tiros certeiros, contra nove da época anterior. Pelo Benfica, marcou quatro e todos pela equipa B.

As águias recebem assim, pelo menos, 22 milhões por um jogador que custou 6,5 em janeiro de 2016 - chegou ao Benfica com 18 anos proveniente do Estrela Vermelha - e que, como o próprio já explicou, não vingou de águia ao peito devido à sua falta de profissionalismo e imaturidade. Agora, feito goleador e jogador mais completo em todas as fases do jogo, aquele que é "o melhor" do Eintracht, segundo o seu companheiro Haller, é um dos alvos mais apetecíveis e cobiçados da Europa.

Lucro sempre a subir

O Benfica pode encaixar um mínimo de 22 milhões de euros pela futura venda de Jovic, valor que resulta do preço definido pelos alemães e que aponta para o início de conversas a partir dos 60 milhões de euros, dez vezes mais do que montante estabelecido como opção de compra. Os encarnados compensam a perda pelos 30 por cento da mais-valia gerada pela transferência.

Na presente edição da Liga Europa, Jovic é o terceiro melhor marcador, com sete golos.

Sérvio "feliz" por voltar em jogo da Liga Europa

A 11 de abril, o Benfica recebe o Eintracht, na primeira mão dos "quartos" da Liga Europa, ocasião para Jovic se reencontrar com as águias. "Estou feliz por voltar a Lisboa", reagiu, revelando já ter falado na seleção com o ex-colega Zivkovic da Luz. "Estamos satisfeitos pela oportunidade de nos defrontarmos", disse.