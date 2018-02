Confiança de Vieira e Rui Vitória travou ida do Benfica ao mercado

Com este gasto zero, são sete em 15 janelas de inverno que, com Vieira ao comando, nem um reforço se apresentou na Luz. E, em 18 reforços de janeiro, apenas Grimaldo, Jardel e Nuno Assis tiveram peso.

O mercado de inverno fechou e, na Luz, repetiu-se um cenário usual nos encarnados sob a gestão de Luís Filipe Vieira: tal como em outras seis janelas de janeiro desde 2003/04, as águias não garantiram qualquer reforço. De lá para cá, nesta fase entraram na Luz 18 atletas mas apenas três acabariam por ganhar peso relevante no clube: Nuno Assis (2005), Jardel (2011) e Grimaldo (2016). Desta vez, ao que O JOGO apurou, e após análise entre o presidente dos encarnados e o treinador Rui Vitória, houve acordo de que o atual elenco é suficiente para atacar o objetivo maior possível neste momento, a conquista do pentacampeonato.

Luís Filipe Vieira e Rui Vitória acreditam que o plantel atual é suficiente para atacar o pentacampeonato

Com apenas uma frente ativa em 2017/18, logradas as aspirações na Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga, o Benfica deu prioridade ao emagrecimento do plantel, uma pretensão também de Rui Vitória dado o presente cenário competitivo. Do lado de Luís Filipe Vieira, houve aval total, até porque assim foi possível reduzir a folha salarial da equipa. A rescisão de Júlio César e de Gabriel Barbosa, assim como os empréstimos de Lisandro (Inter), Pedro Pereira (Génova), Hermes (Cruzeiro) e Filipe Augusto (Alanyaspor), permitiu à SAD alguma poupança e, no entendimento da estrutura encarnada, há alternativas credíveis tanto no plantel principal como, se necessário for, na equipa B. O técnico, aliás, publicamente frisou que só queria reforços se estes fossem mais-valias para o onze. Já Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD, sabe O JOGO, também deu o aval a esta contenção por entender não ser tempo de aventuras financeiras.

Voltando ao mercado de janeiro e ao peso que o mesmo tem tido durante a gestão de Luís Filipe Vieira, pode dizer-se que não tem sido por aí que as águias têm feito ajustes de relevo. O janeiro mais gastador de Vieira foi, de resto, o de 2010, com um investimento de mais de nove milhões de euros em Éder Luís, Airton e Kardec. Contas feitas, entre 2004 até agora, as águias gastaram pouco mais de 35 milhões de euros no mercado de inverno.