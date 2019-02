Comparado a Deco e mais de 100 milhões na mesa: o último rumor sobre João Félix

Imprensa britânica dá conta da intenção do Manchester United em assegurar o concurso do jovem prodígio do Benfica.

Não há volta a dar: João Félix é mesmo o nome da moda do futebol europeu e, nas últimas semanas, os rumores em seu redor têm-se multiplicado.

Desta feita, é o tabloide The Sun que dá conta do interesse do Manchester United no jovem prodígio do Benfica, que conquistou o estatuto de indiscutível sob o comando técnico de Bruno Lage. O jornal britânica assegura que os "red devils" ficaram encantados com o jogador de 19 anos e planeiam superar os 100 milhões de euros na oferta a apresentar às águias.

"O clube viu Félix em ação e tirou notas muito positivas. É visto como um grande talento", afirmou fonte do clube de Old Trafford ao The Sun, comparando-o com um antigo internacional português que passou pela Premier League:

"Definitivamente é alguém que desperta grande interesse. É um médio-ofensivo inteligente, na linha de Deco, uma lenda do futebol português", acrescentou, antes de concluir: "Os nossos observadores viram-no em ação no dérbi com o Sporting e ele marcou. Parece-me que vamos ver movimentações por ele", rematou.

Félix, recorde-se, já foi associado a outros emblemas de primeira linha da Europa, como Real Madrid, Barcelona e Bayern. O Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, também estará na corrida pelo internacional jovem luso.