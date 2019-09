"Com felicidade e justiça conseguimos os três pontos, ficam-nos bem"

Bruno Lage salientou a "vontade de marcar" da sua equipa na primeira análise à reviravolta do Benfica contra o Moreirense.

Vontade de marcar do Benfica: "Uma vontade tremenda de chegar ao golo da segunda parte. Foi tentar tudo, num campo com uma relva extraordinária, mas de dimensões reduzidas. As substituições foram no sentido de colocar mais gente entre médios, tentar forçar. Foi nesse sentido que fomos fazendo as alterações até acabar com três defesas e um homem entre linhas. Com felicidade e justiça de conseguimos os três pontos, que ficam bem".

Balanceamento ofensivo: "Foi com essa intenção que fizemos a nossa entrada em campo. Temos que ter um ou outro momento e não perder o posicionamento. A vontade de ir para frente é muita, mas a equipa tem de estar equilibrada e bem posicionada, não permitir que por falta de posicionamento possam dar oportunidades ao adversário. É tentar sempre correr atrás do prejuízo, entramos em todos os jogos para vencer e, felizmente, correu bem. A nossa forma de pensar, de preparar o jogo, é sempre no sentido de vencer".

Valor da vitória: "Neste momento vale apenas três pontos".