A Juventus tem Rúben Dias na lista de opções para reforçar o eixo defensivo em 2019/20 e os seus olheiros vêm acompanhando a evolução do central do Benfica. Ora, quem melhor do que Chiellini, figura incontornável da defesa da Juventus e da seleção italiana, para abordar o interesse da Juve no central do Benfica?

A Juventus tem Rúben Dias na lista de opções para reforçar o eixo defensivo em 2019/20 e os seus olheiros vêm acompanhando a evolução do central do Benfica. E foi principalmente com a intenção de "afinar" as informações já recolhidas sobre o valor do internacional português que ontem à noite, no Estádio Giuseppe Meazza, a Vecchia Signora se fez representar para ver o Itália-Portugal, a contar para a Liga das Nações.

Esta nova observação, agora feita pelo próprio diretor desportivo, Fabio Paratici, desta vez aproveitando o facto de Rúben Dias se deslocar, com a seleção das Quinas, a terras transalpinas, é reportada pela RAI Sport e reforça o que tem sido uma prática recorrente do clube de Turim mas... em Portugal. Na Luz, por exemplo, tem havido uma presença assídua de emissários da Juventus nas partidas que as águias fizeram nas provas europeias, frente a Fenerbahçe, Bayern e Ajax, assim como nos dois clássicos já disputados, contra Sporting e FC Porto. Ou seja, tem sido notória a intenção da Juve de avaliar Rúben Dias nos testes mais exigentes, de forma a pesar, acima de tudo, a sua capacidade de lidar com a pressão dos grandes jogos. Ontem houve mais uma ocasião para reforçar as notas de uma equipa que também mantém o defesa-esquerdo Grimaldo debaixo de olho.

Ora, quem melhor do que Chiellini, figura incontornável da defesa da Juventus e da seleção italiana, para abordar o interesse da Juve no central do Benfica? Confrontado com as notícias, o central acedeu falar: ""É normal que o estejam a observar, a Juventus está a seguir vários defesas centrais, porque nós começamos a ficar velhos, eu e o Barzagli e o Leo também já tem 31 anos", disse. VER VÍDEO COMPLETO

Ainda em relação a Rúben Dias, tudo indica que Luís Filipe Vieira não irá facilitar numa eventual negociação, até porque, no último defeso, o presidente das águias chumbou uma oferta de 30 milhões de euros por parte do Lyon. Com contrato até 2023 e blindado por uma cláusula de 60 milhões de euros, as águias veem no jovem de 21 anos, apontado a futuro capitão, um elemento a segurar. Dentro do possível...